Piotr Muller o rekonstrukcji rządu: Ostateczna decyzja zapadnie zapewne we wrześniu

Rzecznik rządu zapytany w "Poranku Siódma9" o to, czy wiadomo, kto zastąpi ministra Czaputowicza , odpowiedział, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje co do kwestii związanych z nową obsadą Rady Ministrów. - Ani struktura rządu w nowej formie nie została jeszcze ostatecznie przygotowana i zaakceptowana, ani tym bardziej skład personalny - powiedział.

Piotr Muller: odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Rzecznik rządu podkreślił, że w związku z tym, na tym posiedzeniu 31 lipca "będzie toczona dyskusja co do zakresu aktualnych obostrzeń, ich egzekwowania, bo w wielu przypadkach chodzi o egzekwowanie tego, co już obowiązuje". Poruszona zostanie ponadto kwestia "ewentualnego wprowadzenia kwarantanny dla wybranych krajów, jeżeli chodzi o Polaków czy osoby, które są obywatelami innych krajów, w przypadku przylotu, powrotu do Polski".