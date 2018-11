Piotr Gliński przeprasza za Krystynę Pawłowicz. "Dał się podpuścić"

Krystyna Pawłowicz zareagowała na wywiad wicepremiera Piotra Glińskiego w "Dzienniku Gazecie Prawnej". "Jak zwykle dał się podpuścić i na ślepo przeprasza za innych" – stwierdziła posłanka PiS.



- Mam komentować? Mam przeprosić za panią Pawłowicz? Mogę przeprosić. Jeśli tak napisała, to jest skandaliczny epitet – tak Piotr Gliński zareagował na uwagę, że Krystyna Pawłowicz napisała o Krystynie Jandzie "zas…a Janda". - Choć druga strona używa podobnych. Ale to nas nie usprawiedliwia. Czytam o sobie, że jestem cenzorem, że przeprowadzam stalinowskie czystki w teatrach. Boli mnie, że używa się takiego słownictwa i że ludzie, którzy się nim posługują w życiu publicznym, wciąż w nim funkcjonują – dodała w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jego komentarz nie pozostał bez odpowiedzi Krystyna Pawłowicz. "Minister Gliński przeprosił za "zas...ną" Krystynę Jandę , która tak o sobie sama mówi. Rzeczywiście nie jest to język kultury, a pan dobrze wie, że to Janda tak o sobie mówi. Dlaczego pan szczuje na mnie wykorzystując niewiedzę ministra ? – stwierdziła posłanka PiS.

"Szczuje Pan cytując bez komentarza, a właściwie dokładając na końcu swój komentarz do słów ministra, który jak zwykle dał się 'podpuścić' i na ślepo przeprasza za innych podsuniętych mu do 'zdyscyplinowania' jego rękami" – dodała w następnym komentarzu Krystyna Pawłowicz.

Posłanka PiS zwróciła się też do ministra kultury Piotra Glińskiego. "Panie ministrze, dlaczego w mediach przeprasza pan za rzekome moje 'epitety' choć to Krystyna Janda sama o sobie mówi, że czuje się 'zas..na' przez obecne władze. Tzn. też przez Pana. Ja tylko przytoczyłam jej wypowiedź. Proszę teraz przeprosić mnie" – napisała.

Przypomnijmy, że Krystyna Pawłowicz 6 listopada opublikowała wpis, w którym nazwała Krystynę Jandę "zas…ną". Zrobiła to we wpisie, w którym wymieniła listę polityków, dziennikarzy i aktorów, którzy zdaniem posłanki PiS dążą do wyjścia Polski z UE.