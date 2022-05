Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło

Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku Okmulgee, około 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma City, w czwartek. Jak donosi Brooke Griffin, reporterka lokalnej telewizji Oklahoma's Own News, w czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdującą się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.