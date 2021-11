Pilot obraził prezydenta USA Joe Bidena? Jest dochodzenie

Pilot obraził prezydenta Joe Bidena

Była to odpowiedź na doniesienia reporterki agencji Associated Press. Napisała, że podczas przekazywania informacji o jej piątkowym locie z Houston pilot linii wypowiedział hasło "Let's go Brandon", co powszechnie rozumiane jest jako wulgarne hasło wymierzone przeciwko prezydentowi Bidenowi, znaczące "Fuck Joe Biden".