Pilny apel po zatrzymaniu pedofila. Policja pokazuje wideo

Policjanci publikują nagranie z zatrzymania 25-latka. Po przewiezieniu do Krakowa podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał trzy zarzuty związane z seksualnym wykorzystaniem małoletniej poniżej lat 15, w tym udostępniania jej treści pornograficznych oraz prezentowaniem wykonywania czynności seksualnych, co czynił w celu swojego zaspokojenia seksualnego. Ostatnich tego typu przestępstw sprawca dopuścił się 19 lutego za pośrednictwem komunikatora teleinformatycznego. Grozi mu do 15 lat więzienia. W czwartek sąd zadecydował o umieszczeniu go w areszcie tymczasowym.