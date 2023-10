Pilna wizyta w Izraelu. Zdradzili powód

Wizyta szefa Pentagonu w Izraelu miała miejsce w dniu, kiedy izraelskie siły zbrojne wydały rozkaz ewakuacji setek tysięcy mieszkańców Gazy na południe. Izraelskie wojsko uzasadniało to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej przed planowaną ofensywą lądową. W odpowiedzi na to, Hamas, który sprawuje władzę w Strefie Gazy, wezwał Palestyńczyków do pozostania w domach i zdecydowanego oporu przeciwko Izraelowi.