Pijany kierowca straci samochód? Ważny projekt przyjęty. Wiemy, co dalej

Na wtorkowym posiedzeniu rządu przyjęto projekt zmian w Kodeksie karnym. Zgodnie z przygotowanymi przepisami, kary dla kierowców wsiadających za kółko pod wpływem alkoholu mają być znacznie surowsze. Jazda na podwójnym gazie będzie kończyła się konfiskatą pojazdu. Kiedy przepisy mogą wejść w życie? - To jedna z gigantycznych zmian w Kodeksie karnym, która bardzo radykalnie zaostrza kary dla najbrutalniejszych przestępców, morderców i gwałcicieli, a zostawia na tym samym poziomie kary za różnego rodzaju pospolite, drobne przestępstwa. W ramach tego właśnie są mechanizmy, którymi było zainteresowane w sposób daleko idący Ministerstwo Infrastruktury przy swoich ostatnich zmianach związanych z mandatami. Mechanizm tej konfiskaty został wypracowany w tej ustawie, ona trafiła pod obrady Sejmu. Spodziewam się, że to kwestia kilku miesięcy, by Sejm mógł tego rodzaju ustawę przeprocedować. Jaki będzie jej finalny efekt, zobaczymy wtedy, kiedy wyjdzie z komisji sejmowych - mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.