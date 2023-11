Pijany kierowca ściął latarnię. "Najszybsza interwencja w historii"

Obywatel Indii uderzył samochodem w lampę oświetleniową . 23-latek "wydmuchał" ponad dwa promile. Policjanci opublikowali nagranie z incydentu, do którego doszło 30 września na ul. Krakowskiej w Mikstacie. Na udostępnionym niedawno w sieci nagraniu widać moment zdarzenia drogowego i policji, która podjęła prawdopodobnie najszybszą interwencję w historii – jadąc tuż za kierowcą. "Chyba jeszcze nigdy funkcjonariusze tak szybko nie pojawili się na miejscu zdarzenia" – skomentowali z uśmiechem nagranie policjanci z Ostrzeszowa. "Jak się okazało mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, a urządzenie kontrolno-pomiarowe wskazało 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co daje ponad dwa promile" – poinformowali w komunikacie funkcjonariusze. Nietrzeźwy obywatel Indii został zatrzymany. 23-latek trafił do policyjnego aresztu.