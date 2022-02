Pijany kierowca dwa razy wjechał do rowu dwoma różnymi autami, ale jednego dnia

Policjanci zabezpieczyli krew 64-latka do badań retrospekcyjnych, które wykażą, kiedy i w jakiej ilości mężczyzna pił alkohol. Technik kryminalistyki zabezpieczył z obu pojazdów ślady daktyloskopijne i osmologiczne. Mężczyzna spędził noc w policyjnej celi i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdami mechanicznymi po drodze publicznej pod wpływem alkoholu, za co grozi mu do 2 lat więzienia i grzywna w wysokości od 5 do 60 tys. O dalszym losie 64-latka zadecyduje sąd.