Pijany Francuz szalał na motorówce pod Wawelem. Zatrzymała go policja

Policjanci z Komisariatu Wodnego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie pływającym po Wiśle, który może być pod wpływem alkoholu. Ryzykowne ewolucje motorowodniaka zostały szybko zakończone przez funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło w weekend. Policjanci z Komisariatu Wodnego otrzymali zgłoszenie, że po Wiśle w okolicy Wawelu pływa mężczyzna, który może być pijany. Motorowodniak dryfował od brzegu do brzegu. Funkcjonariusze już z daleka dostrzegli, że mężczyzna nie do końca panuje nad maszyną i z pewnością jest pod wpływem alkoholu - podaje policja.gov.pl.