Pijani maszyniści we Włoszech. Jeden czterokrotnie przekroczył dopuszczalny limit

Maszyniści kierować pociągiem Frecciarossa (Czerwona Strzała) z Brescii do Neapolu. Jeden z nich był tak pijany, że nie pojawił się na stacji. Drugi nie był w stanie otworzyć drzwi, co wzbudziło podejrzenie kierownika pociągu.

Pociąg z Brescii do Neapolu miał wystartować o godz. 5:17. W ostatniej chwili został jednak odwołany, bo maszyniści byli pijani. Po 67 pasażerów przyjechał inny pociąg, który zawiózł ich do Mediolanu, gdzie musieli się przesiąść. Dyrekcja kolei przyznała, że to pierwsza tego typu sytuacja - podaje portal ilmessaggero.it.