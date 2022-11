Poseł PiS pijany na ulicy. Wiadomo, co działo się wcześniej

Głos w tej sprawie zabrał sam prezes Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Jedliczu. - Nie twierdzę, że jesteśmy partią aniołów, też się różne rzeczy mogą zdarzyć. Tylko my z góry zakładamy, że będziemy na to ostro reagować. Choćby ostatnio pewien młody poseł, że tak powiem, nie dał rady. To już można powiedzieć - wisi. Został zawieszony, chociaż do domu zdaje się było już niewiele. Ale cóż, w polityce trzeba przede wszystkim nie upijać się, a po drugie trzeba mieć też trochę szczęścia - ocenił Kaczyński, na co sala zareagowała śmiechem.