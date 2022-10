Poseł Czarnecki wychodzi z izby wytrzeźwień. Tak komentuje skandal

Przemysław Czarnecki, zawieszony poseł Prawa i Sprawiedliwości, opuścił warszawską izbę wytrzeźwień. Na polityka czekali dziennikarze, którzy pytali go o to, co zaszło czwartkowej nocy. Polityk odpowiedział m.in. na pytanie o samopoczucie. - A jak może wyglądać? - zareagował.