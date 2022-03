Pieskow: Stany Zjednoczone prowadzą z Rosją wojnę gospodarczą

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, został zapytany także o doniesienia dotyczące możliwości "dostawy przez Polskę myśliwców MiG-29 do Ukrainy". - Ministerstwo Obrony przedstawiło już wyjaśnienia dotyczące możliwości wykorzystania przez Ukrainę zagranicznych lotnisk do lotów bojowych. To bardzo niepożądany i potencjalnie niebezpieczny scenariusz — stwierdził Pieskow.