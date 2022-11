Piesków odpowiada Warszawie: "Rosjan głowa nie boli"

Odmowa Warszawy dopuszczenia rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa do udziału w posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE w Polsce nie zmartwiła rzecznika prezydenta Władimira Putina, Dmitrija Pieskowa. - To raczej nie spowoduje dyskomfortu dla Rosji i Ławrowa, to ból głowy dla OBWE - powiedział rzecznik Kremla.