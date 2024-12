Pieskow o ucieczce Asada z Syrii: "To była jego osobista decyzja"

W niedzielę nad ranem syryjscy bojownicy zdobyli Damaszek. Zanim wkroczyli do prezydenckiego pałacu, syryjski dyktator wraz z rodziną uciekli do Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został zapytany przez dziennikarzy, jaką rolę Rosja odegrała w "przeprowadzce" Asada do Moskwy i czy brała udział w organizacji jego wyjazdu z Syrii?