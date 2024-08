Pies zagubił się w Tatrach. Wszedł na Orlą Perć

Poważny wypadek na Koziej Przełęczy

We wtorek, niedaleko miejsca znalezienia psa, doszło do groźnego wypadku. - Podczas przygotowywania do wspinaczki jeden z taterników będących w grupie spadł kilkadziesiąt metrów skalną ścianą i spadł do żlebu opadającego z Koziej Przełęczy w kierunku Doliny Pustej. Poszkodowany doznał szeregu obrażeń, w tym klatki piersiowej, głowy i złamań - przekazał ratownik TOPR.