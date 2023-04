Pies sąsiada pogryzł psa posła Żalka. Sprawa trafiła do sądu

Na nagraniu, które publikuje onet.pl, a które było dowodem w sądzie, widać jak pies podbiega do bramy sąsiada. Tam spotkała go przykra niespodzianka. Pies właściciela posesji, do której bramy podbiegł labrador posła, nie miał nastroju do zabawy - pilnował ogrodzonego obejścia i swoich właścicieli. Labradora potraktował jako intruza, którego trzeba przegonić. Szczekanie nie pomogło, więc do akcji wkroczyły kły.