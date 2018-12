Pies powieszony koło schroniska. Nagroda za wskazanie sprawcy

Makabryczny widok zastali pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wałbrzychu. Na drzewie, tuż obok ich miejsca pracy, ktoś powiesił psa na drzewie. Sprawcy szuka policja, a za pomoc przedstawiciele jednej z fundacji wyznaczyli ponad 3 tys. nagrody.

"Wstępne wyniki sekcji i oględzin zwłok potwierdziły, że Sunia została pobita i uduszona, do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w środę" - czytamy. Pracownicy fundacji założyli specjalne konto, gdzie można wpłacać pieniądze na nagrodę za wskazanie sprawcy. Kwota przekroczyła już 3 tys. zł.

"Bardzo prosimy o anonimowe informacje do nas!! Pomóżcie nam znaleźć sprawcę, niech odpowie za to, co zrobił" - podkreślają przedstawiciele fundacji.