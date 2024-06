Koszmar przed sklepem. Akcja w Sopocie, dziewczynka w szpitalu

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 9. - Do policjantów z Sopotu wpłynęło zgłoszenie, że w pobliżu jednego z lokali pies ugryzł w rękę 4,5-letnią dziewczynkę, która krwawi i zostaje przewieziona do pogotowia ratunkowego - poinformowała podkom. Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.