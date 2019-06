Pies pogryzł 9-latkę. Policja szuka właścicielki

Do ataku doszło w Kowalach koło Gdańska. Duży, czarny pies rzucił się i pogryzł 9-latkę. Dziewczynka musi przyjmować serię zastrzyków, bo nie wiadomo, czy zwierzę było szczepione. Jego właścicielka uciekła.

Do pogryzienia doszło, gdy dziecko razem z matką wychodziło ze sklepu. Dziewczynka opowiada, że pies podbiegł do niej od tyłu i zaatakował. - Szłam ze sklepu, a ten pies mnie zaatakował od tyłu i uciekł. Pani, która z nim szła, szybko go zabrała i uciekła. Był to duży, czarny pies - mówi 9-letnia Zuzia.