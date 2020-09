Pierwszy śnieg w Tatrach może spaść już w niedzielę

Co ciekawe, jest to jednocześnie najpóźniejsze wystąpienie pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu w ostatnich latach. W ubiegłym roku datą wystąpienia pierwszych opadów śniegu był 18 września, w 2018 - 23 września.

Jedynie jesienią 2011 roku pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu spadł później niż ma spaść w tym roku – wówczas był to dopiero 8 października.

Pokrywa śnieżna utrzymuje się tylko kilka dni

We wrześniu 2011 r. na Kasprowym Wierchu nie zanotowano ani jednego dnia z pokrywą śnieżną. Najdłużej natomiast pokrywa śnieżna zalegała we wrześniu 1996 r. – 25 dni oraz 2008 r. – 15 dni. W ostatnich latach to maksymalnie kilka dni.