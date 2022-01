Pierwszy region na czarno. To już piąta fala zakażeń?

Kolejna zła wiadomość to zmiana tzw. współczynnika R, którego wartość osiągnęła 1,17. Współczynnik R powyżej 1 oznacza, że każdy zakażony jest w stanie przekazać wirusa więcej niż jednej osobie. Zapowiada to dalszy wzrost liczby zakażeń. Zajmujący się analizą danych resortu zdrowia Adam Gapiński poinformował na Twitterze, że Małopolska i Podkarpacie to regiony, gdzie te wartości są coraz wyższe.