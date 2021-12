Pierwszy przypadek wariantu Omikron w Chinach. "Zakażony to Polak"

Nie był to jedyny przypadek koronawirusa potwierdzony na pokładzie tej maszyny. Zakażenie - jak informuje Tomasz Sajewicz na swoim profilu na Twitterze - potwierdzono także u jednego z członków załogi (nie było to jednak zakażenie Omikronem). Zgodnie z chińskimi przepisami, maszyna wróciła do Polski bez pasażerów na pokładzie.