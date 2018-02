Pierwszy Polak z bardzo tajemniczą chorobą. Jego organizm produkuje... alkohol. To nie żart

Drętwoty, drgawki, piekący ból w klatce piersiowej i... utrata przytomności. W pracy, w domu, na spacerze. Za każdym razem we krwi alkohol. Tomasz jest pierwszym Polakiem, u którego można podejrzewać "autobrowar". Na świecie jest tylko kilka takich osób.

Zespół autobrowaru to niezmiernie rzadko występujący w medycynie fenomen. Jego inna nazwa to "zespół fermentujących jelit". Bywa nierozpoznawany przez długi czas, ponieważ objawy są niespecyficzne. Jest też słabo znany zachodniej medycynie. Większość opracowań na jego temat ma charakter anegdotyczny.

W warunkach normalnych człowiek jest w stanie tylko metabolizować spożyty alkohol. W zespole fermentacji jelit organizm wytwarza go samodzielnie, co jest zjawiskiem nieprawidłowym.

Na konkretnym przypadku opisuje to "Gazeta Wyborcza". 25-letni Tomasz Opalach w czerwcu ub. roku zasłabł w kolejce do sklepowej kasy. Kiedy się ocknął, był na zewnątrz. Ochroniarze wezwali pogotowie. - Ratownicy twierdzili, że to nerwica albo reakcja na alkohol. Była sobota, myśleli, że ma kaca - opowiada Bogna Tatarska, narzeczona Tomasza. - Ale ja wiedziałam, że nie pił, więc nalegałam na badania. Zabrano go do szpitala, ale nic nie wykryto - relacjonuje.