Pierwszy krwawy bunt. Koreańczycy z Północy zabili szefa fabryki

Według umów pomiędzy firmami z Korei Północnokoreańscy pracownicy w prowincji Jilin zarabiają miesięczną pensję wahającą się od 700 do 1000 chińskich juanów (około 97-140 dolarów). Północnokoreańskie firmy wysyłające tych pracowników do Chin pobierają co miesiąc od swoich chińskich odpowiedników od 2500 do 2800 chińskich juanów (około 347-390 dolarów) za pracownika, pozostawiając od 700 do 1000 chińskich juanów z tej kwoty samym pracownikom.