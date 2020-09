Pierwszy dzień szkoły. Kolejki przed przedszkolami w całej Polsce

Ich zdjęcia zaczęły krążyć po sieci, a internauci dopisywali od siebie, że to "kadry z filmów Barei". Tymczasem część rodziców mogła uniknąć, a przynajmniej przyspieszyć proces wchodzenia do szkoły.

Pierwszy dzień szkoły. Długie kolejki ze względu na procedury

Przedszkola na terenie całej Polski pytają o to, czy mogą mierzyć dzieciom temperatury, a wchodzący na teren jednostki rodzic oświadcza, że nie był na kwarantannie i nie miał do czynienia z chorymi na COVID-19.

Inna mama dodaje, że jeśli w przedszkolach zostanie zachowana zasada, że rodzice nie wchodzą do szatni, a dzieci przejmuje od nich woźna i to ona pomaga im się rozbierać, to kolejki będą codziennie.

Głos w sprawie zabrał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski: - Procedury dostępu rodziców do placówki powinny być opracowane tak, by nie tworzyć niepotrzebnych zatorów. Myślę, że po tym doświadczeniu tego dnia dyrektorzy szkół będą mogli zmienić zasady tak, by tego nie było - powiedział szef MEN. Podkreślił także, że jeśli będzie taka konieczność, dojdzie do interwencji w tej sprawie.