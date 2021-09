Pierwsze regiony płacą za brak szczepień. To tam jest najwięcej zakażeń i hospitalizacji z COVID-19

Jak dowiaduje się WP, w Lublinie trwają przygotowania do ewentualnego wznowienia pracy szpitala tymczasowego. To na wypadek, gdyby po przewidywanym wzroście zakażeń we wrześniu zaczęło brakować miejsc dla pacjentów z COVID-19. Decyzja o wznowieniu pracy szpitala tymczasowego zależy do wojewody.