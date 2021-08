Szpitale tymczasowe. Ujawniono kwotę za placówki tworzone przez państwowe spółki

A pozostałe placówki? Szpital w Płocku zrealizowany przez PKN Orlen na terenie przyległym do Centrum Badawczo-Rozwojowego należącym do paliwowego koncernu kosztował 31 143 800,00 zł brutto. Przyjął w sumie 322 pacjentów (w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.).