Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. Orędzie Andrzeja Dudy

Andrzej Duda wygłosił orędzie w Sejmie. Prezydent zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów. - Poglądy można mieć, ale proszę, aby język debaty był językiem szacunku - dodał.

- To wielki zaszczyt moc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w tej izbie i dyskutować o najważniejszych sprawach - mówił Andrzej Duda, zwracając się do posłów.

Prezydent Duda zwrócił się również do tych, którzy nie dostali się do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2019. - Wiem, że wielu z państwa z trudem przyjmuje te emocje i niektórzy z żalem patrzą na otwarcie obrad, że zabrakło głosów, by zasiąść w tych ławach. Mnie kilka lat temu również zabrakło 700 głosów - wspomniał podczas orędzie. - Ważne, by ludzie, którzy chcą się podjąć służby dla Polski, mogli to realizować. Zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych czasach - zaznaczył.