Antoni Macierewicz zaczął od poważnej wpadki w Sejmie. Nie przywitał ważnego gościa

Marszałek-senior Antoni Macierewicz zaliczył wpadkę przy okazji pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji. Były minister obrony narodowej został wybrany na to stanowisko – jak tłumaczyła Kancelaria Prezydenta – z uwagi na piękną kartę patriotyczną w życiorysie. Podczas powitania pominął byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Wówczas Antoni Macierewicz zaliczył poważną wpadkę. Pomylił słowa polskiego hymnu. Polityk PiS głośno śpiewał: "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy." Prawidłowo zamiast słowa "póki", jest "kiedy". To częsty błąd, do którego nawiązywała niedawno popularna akcja społeczna, w której wystąpili m.in. reprezentanci Polski w piłce nożnej.