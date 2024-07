"Pierwsza taka sytuacja". Wciągnęli w konflikt w papieża

Parafianie z Ząbek nie chcą przeniesienia ulubionego wikariusza do innej parafii. - Wciągniemy w ten konflikt papieża - mówią. Murem za księdzem stanęła głównie młodzież, która poprosiła o pomoc rodziców. Kuria do tej pory nie zmieniła swojej decyzji, dlatego parafianie zwrócili się o pomoc do papieża. Na początku lipca delegacja złożyła pismo w Watykanie.