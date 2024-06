"Pierwsza taka sytuacja". Decyzja biskupa wywołała bunt w parafii

- Dwa lata temu przeprowadziliśmy się do Ząbek i spotkałam Przemka po 15 latach. Jest to kapłan z powołania, człowiek sympatyczny, który jest ogromnym orędownikiem przedsięwzięć społecznych. Poruszył parafię. Do bierzmowania przystąpiła ogromna rzesza młodzieży. Ząbki to sypialnia Warszawy, jest tu mnóstwo różnych osób, a on połączył nas wszystkich. Jest przyjacielem dzieci, powiernikiem ich spraw, a przede wszystkim zjednał też rodziców. Kuria powinna wysłuchać głosu ludu i głosu kościoła, bo my tym kościołem jesteśmy - podsumowuje Justyna Maliszewska.