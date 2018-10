Pierwsza szkoła odwołuje "Tęczowy Piątek". "Jest duża presja"

Rosną emocje wokół "Tęczowego Piątku", który jak zapowiada Kampania Przeciw Homofobii, ma się odbyć w ponad 200 polskich szkołach. Instytut Ordo Iuris przygotował specjalne oświadczenia dla rodziców, którzy nie chcą posyłać dzieci na takie zajęcia. O krok dalej idzie z kolei Młodzież Wszechpolska.

Wezmą się za nauczycieli promujących akcję

Specjalne oświadczenia dla rodziców przeciwnych "Tęczowemu Piątkowi"

Ale wszystko wskazuje na to, że na razie takich zgłoszeń ws. "Tęczowego Piątku" nie było. By to potwierdzić, skontaktowaliśmy się z kuratorium w Warszawie i we Wrocławiu. W obu miejscach usłyszeliśmy, że do tej pory żadnych skarg nie odnotowano.