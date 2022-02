Pierwsi amerykańscy żołnierze przybędą do Polski w sobotę 5 lutego

Już w czwartek pierwsi żołnierze z Fortu Bragg w Karolinie Północnej wyruszyli do Europy, jednak z informacji przekazanych przez Dowództwo Europejskie sił USA (EUCOM) wynika, że był to ok. 300-osobowy kontyngent sztabu XVIII Korpusu Powietrznodesantowego, który wylądował w niemieckim Wiesbaden, gdzie będzie tworzył sztab wspierający działania wzmacniające wschodnią flankę NATO.