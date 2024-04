Pieniądze z Rosji dla europejskich polityków płynęły przez Polskę

Żaczek odnosił się do podejrzeń dotyczących przekazywania środków finansowych od prorosyjskiej sieci do polityków w Europie Zachodniej. Te zarzuty wywołały największe kontrowersje w Niemczech, gdzie uderzyły w posła prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), Petra Bystrona. W tym tygodniu Bystron zaprzeczył, jakoby przyjął jakiekolwiek środki finansowe od Rosjan lub od obecnie zablokowanej prorosyjskiej platformy internetowej Voice of Europe.