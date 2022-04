Pieniądze tak, broń nie. Wojna w Ukrainie przedmiotem sporu w niemieckim rządzie

"To jest ciekawe rozwiązanie niemieckich dylematów: dajemy pieniądze, a wy kupujcie co chcecie… Tyle, że to rozwiązanie pozorne palącego problemu, jakim są dostawy broni Ukrainie na już. Uchwalenie dodatkowego budżetu potrwa, tak jak i wydatkowanie środków. Druga połowa tego roku, jak Ukraina zobaczy te pieniądze?" - komentuje z kolei Justyna Gotkowska, ekspertka ds. polityki bezpieczeństwa i obronnej RFN z Ośrodka Studiów Wschodnich.