Pieniądze dla Polski. Ryszard Czarnecki kreśli czarny scenariusz

- Co dalej z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Uważam, że nie będzie to proste, nie będzie to łatwe. Uważam, że spór między nami a UE jest sporem bardzo poważnym, głębokim, a nie czasowym - komentował. - To nie jest tak, że będzie "pstryk" i go nie będzie. Myślę, że wynika on z tego, że Polska bardzo urosła w wymiarze gospodarczym, geopolitycznym i stała się zawadą dla różnych naszych sąsiadów - bliższych i dalszych - kontynuował. - Te pieniądze nam się należą. Natomiast czy one będą do końca roku? Uważam, że trzeba brać pod uwagę scenariusz, że będą wypłacone dopiero na początku roku przyszłego - podsumował Czarnecki.