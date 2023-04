Pielgrzymi z Polski zawiedzeni. Nie mogli modlić się przy grobie Jana Pawła II

- Przyjechaliśmy ze Skawy, Raby Wyżnej, Rokicin, okolic Wadowic po to, by być w Watykanie w dniu rocznicy śmierci Jana Pawła II. Jesteśmy podwójnie zawiedzeni, bo nie mogliśmy wejść do bazyliki modlić się przy jego grobie, a do tego podczas mszy nie padło ani jedno słowo o tej rocznicy i naszym papieżu - powiedzieli uczestnicy pielgrzymki, opuszczając okolice placu, by wyruszyć w drogę powrotną.