Pielęgniarka uprawiała seks w samochodzie z pacjentem, kiedy dostał zawału. Nie wezwała karetki

Zakończył się on tragicznie - w trakcie ich miłosnej schadzki w samochodzie mężczyzna dostał zawału serca. 42-letnia mężatka jednak nie wezwała pogotowia ratunkowego z obawy, że związek zostanie odkryty. Zamiast tego zadzwoniła do kolegi, który przyjechał do nich i przeprowadził reanimację.