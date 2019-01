Pielęgniarka okradła chorą pacjentkę. Wybrała jej z konta ponad 5 tys. zł

Pielęgniarka jednego z mokotowskich szpitali usłyszała zarzuty okradzenia pacjentki. Kobiecie zniknęły z konta wszystkie pieniądze. Beata F. zabrała chorej portfel i, kiedy ta leżała w placówce, wypłaciła w banku ponad 5 tys. zł.

Beata F., 43-letnia pielęgniarka jednego z mokotowskich szpitali, przyznała się do kradzieży. Tłumaczyła, że jest zadłużona i jej sytuacja finansowa jest dramatyczna. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi jej do 5 lat więzienia.

Pielęgniarka opiekowała się chorą na oddziale chirurgii ogólnej. Z ustaleń policji wynika, że gdy pacjentka spała, Beata F. wyjęła z jej torebki portfel i zabrała kartę do bankomatu. Po pracy pojechała do jednego z banków na warszawskiej Pradze i tam wypłaciła wszystkie środki z konta - 5300 zł.

Po drodze wstąpiła jeszcze do sklepu, gdzie zapłaciła kartą pacjentki za zakupy warte ok. 50 zł. W domu chciała jeszcze kupić kilka rzeczy w internecie, ale zabrakło jej pieniędzy. Następnego dnia podrzuciła kartę swojej pacjentce. Sądziła, że nikt się nie zorientuje, co zrobiła.