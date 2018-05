Pięciolatek nie oddychał. Życie uratował mu policjant przez telefon

Choć policjanci nierzadko ratują życie, ta interwencja była wyjątkowa. Funkcjonariusz siedział przy biurku i przez telefon pomógł rodzicom przywrócić oddech dziecka. Jest nagranie z rozmowy dyspozytora w przerażonym ojcem.

"Mój syn nie oddycha, nie wiem co robić" - usłyszał człuchowski policjant w słuchawce. Po jej drugiej stronie był spanikowany ojciec pięciolatka.

Funkcjonariusz instruował go, co robić, by uratować chłopca. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Po kilkudziesięciu sekundach dziecko zaczęło oddychać.