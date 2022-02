Picie kawy znacznie wydłuża życie. Zmniejsza także ryzyko udaru mózgu oraz zawału serca

Zespół naukowców z Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie na Węgrzech i Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie w Anglii, odkryli poprzez swoje badania, że picie do trzech filiżanek kawy dziennie, wydłuża życie oraz zmniejsza ryzyko pojawienia się bardzo poważnych chorób. Należy zaznaczyć, że chodzi o kawę mieloną, a nie rozpuszczalną. Naukowcy przez 11 lat analizowali dane medyczne i codzienną dietę aż 500 tys. pacjentów, w wieku ok. 56 lat. Wśród nich, 22 proc. w ogóle nie piło kawy, 58 proc. piło od pół do trzech filiżanek kawy, natomiast pozostałe 20 proc. badanych przyznało, że dziennie pije powyżej trzech filiżanek. Wyniki badań pokazały, że osoby pijące do trzech filiżanek kawy żyły dłużej średnio o ok. 12 proc. niż pacjenci, którzy nie pili jej w ogóle. Co więcej, kawosze byli średnio o 17 proc. mniej narażeni na choroby układu krążenia oraz o 21 proc. mniej narażeni na udar mózgu. - Umiarkowane spożywanie kawy nie jest szkodliwe dla układu sercowo-naczyniowego, wręcz przeciwnie, jest dla niego bardzo korzystne - powiedział dr Steffen Petersen z Uniwersytetu Królowej Marii. Naukowcy sprawdzili także rodzaj kawy. Znacznie korzystniejsza dla zdrowia jest kawa mielona. Ci badani, którzy pili kawę rozpuszczalną, praktycznie nie mieli korzyści prozdrowotnych z jej picia. Kawa rozpuszczalna ma dwa razy więcej akrylamidu, substancji występującej w niektórych produktach spożywczych, która została już powiązana w wielu badaniach naukowych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka i uszkodzenia układu nerwowego. Naukowcy obalili w swoich analizach także tezę, że picie kawy podnosi ciśnienie. U żadnego z pacjentów, którzy pili kawę codziennie, nie wykryto podwyższonego ciśnienia. Co więcej, ich poziom cukru we krwi był na bardzo dobrym poziomie, co oznacza, że są mniej narażone na cukrzycę. Zdaniem badaczy wynika to z tego, że kofeina ma właściwości hamowania nadmiernego apetytu, co może prowadzić do niższych wskaźników otyłości i związanych z nią problemów zdrowotnych.