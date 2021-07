Jacek Jaworek wciąż nieuchwytny. Na jaw wychodzi motyw zbrodni w Borowcach

Do potwornej zbrodni doszło w nocy z 9 na 10 lipca. Jak ustalili śledczy, do domu czteroosobowej rodziny we wsi Borowce pod Częstochową miał przyjść 52-letni Jacek Jaworek - brat głowy rodziny. Doszło do awantury, mężczyzna wyciągnął broń i z zimną krwią zastrzelił własnego brata, jego żonę oraz 17-letniego syna.