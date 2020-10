"Piątka dla zwierząt" do Trybunału Konstytucyjnego? Pytania o ruch Dudy

O sprawie informuje RMF FM. Według informacji radia, gdyby uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie zwierząt trafiła do podpisu prezydenta w jej obecnym kształcie, Andrzej Duda skierowałby ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko też wskazuje na to, że jeśli by tak się stało, to ocena TK ws. ustawy pojawiłaby się dopiero po jakimś czasie.