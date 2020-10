"Piątka dla zwierząt" rozgrzewa hodowców. Chcą zablokować kongres PiS, liczą na prezydenta

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie zwierząt - tzw. "Piątka Kaczyńskiego" - wciąż wzbudza ogromne emocje. I wywołuje sprzeciw znacznej części hodowców i rolników, którzy apelują do prezydenta o zawetowanie prawa, które zakłada likwidację hodowli zwierząt na futra oraz radykalnie ogranicza ubój rytualny.

Prezydent mediatorem

- Zbieramy siły. My, rolnicy i hodowcy, czujemy się zdradzeni i oszukani przez PiS. Ta partia zdobyła większość parlamentarną dzięki głosom rolników. I z tego też powodu, dzięki poparciu rolników, reelekcję uzyskał prezydent Andrzej Duda - przekonuje w rozmowie z nami potentat branży futerkowej.

Dwa tygodnie temu Szczepan Wójcik na naszych łamach zwrócił się do prezydenta z prośbą o spotkanie - jak zaznaczał, nawet nie tyle z samą głową państwa, ale przynajmniej z pracownikami jego kancelarii, którzy zajmują się tematyką związaną z rolnictwem.

Do spotkania doszło kilka dni temu - i to z samym Andrzejem Dudą. - Rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze, zostały przedstawione i wysłuchane argumenty wszystkich zainteresowanych stron - mówi nam osoba znająca przebieg spotkania prezydenta z przedstawicielami rolników i hodowców.

Co to oznacza? Dalsze protesty.

- Będziemy protestowali do momentu, aż zostaniemy dopuszczeni do głosu. Nie chcemy być utrapieniem dla mieszkańców Warszawy, ale walczymy o przetrwanie, o życie. Planujemy więc protesty, nie tylko na ulicy Nowogrodzkiej. Będziemy na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach krajowych. Blokady będą w całej Polsce. Będziemy to robili tak długo, aż te szkodliwe ustawy nie zostaną wycofane - mówi Wirtualnej Polsce Szczepan Wójcik.