Piąta fala pandemii się rozpędza. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Zaznaczył, że najtrudniejsza sytuacja panuje na południu Polski. - Jeśli popatrzymy na województwa, to największy wzrost jest w woj. podkarpackim. Tak było przynajmniej wczoraj wieczorem. W liczbie pozytywnych testów dominuje woj. małopolskie. Praktycznie 26 proc. wszystkich badanych próbek to próbki dodatnie. W woj. mazowieckim to jest prawie 20 proc. - wyliczał Kraska.