Pfizer. Szczepionka na COVID. Stanowisko WHO

Szczepionka na COVID Pfizer

Pfizer to firma, która poinformowała o wynalezieniu szczepionki na COVID. Na tę wiadomość czekał cały świat. - To wielki dzień dla nauki i ludzkości - ogłosił w poniedziałek dr Albert Bourla, dyrektor generalny firmy Pfizer. To właśnie to przedsiębiorstwo we współpracy z BioNTech przekazało, że skuteczność działania wynalezionej szczepionki wynosi 90 proc. To pierwsze, wstępne na razie wyniki testów szczepionki od Pfizer i BioNTech. Rezultat, który uzyskano, przewyższa oczekiwania ekspertów.