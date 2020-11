Pfizer. Szczepionka na COVID przymusowa? Jarosław Gowin: decyzje jeszcze przed nami

Pfizer. Szczepionka na COVID. Czy będzie przymusowa?

- Przekazałem premierowi informację o możliwości zakupu specjalistycznego sprzęt do przechowywania szczepionki na koronawirusa - przekazał w sobotę Jarosław Gowin.

Marsz Niepodległości 2020. Gowin: "Okoliczności są wyjaśniane"

Lider Porozumienia wypowiedział się również na temat minionego Marszu Niepodległości, który miał miejsce w Warszawie. Podczas pochodu doszło do burd i starć narodowców z policją. W funkcjonariuszy rzucano racami i petardami, podpalono także mieszkanie przy moście Poniatowskiego . Zdaniem Gowina odpowiedzialność za środowe wydarzenia ponosi organizator marszu.

- Podstawowa odpowiedzialność, to odpowiedzialność prawna organizatorów. Mnie się bardzo podobała ta koncepcja "przejazdu niepodległości", niestety okazało się, że organizatorom wymknęło się to spod kontroli, a obok wielu uczestników tego wydarzenia, którzy mieli taką motywację patriotyczną, pojawiły się grupy chuliganów i niestety doszło do starć. Okoliczności są wyjaśniane - powiedział minister rozwoju, pracy i technologii.