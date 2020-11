Pfizer. Szczepionka na COVID. Prof. Gut: możliwe, że szczepienie trzeba będzie powtarzać

Zapowiedziana przez Pfizer szczepionka na COVID ma 90 proc. skuteczności. Amerykański koncern ogłosił, że w 2021 roku firma będzie mogła wyprodukować 1,3 mld dawek preparatu. Czy szczepienie się przeciw koronawirusowi będzie konieczne co kilka lat?

- Jeżeli spełni się czarny scenariusz, że COVID jest taki, jak inne koronawirusy, to szczepienie będzie trzeba powtarzać mniej więcej co trzy lata - powiedział w sobotę prof. Gut w Polskim Radiu 24.

Ekspert skomentował też plany rządu, który pracuje już nad sprowadzeniem szczepionki do Polski. Stwierdził, że "my działamy poprzez Unię, gdzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców zostaną podzielone szczepionki".